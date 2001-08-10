Автомобиль повис над морем в Приморье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Автолюбитель за рулем "Тойота Приус" забыл поставить транспортное средство в парковочный режим и уснул. Тогда машина покатилась вперед и повисла на косогоре в районе Токаревской кошки во Владивостоке, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Телеграм-канал autogarant_vl.

На место происшествия прибыли аварийные комиссары. На сделанных ими кадрах видно, что передние колеса автомобиля висят в воздухе.

По счастливой случайности обошлось без пострадавших, автомобиль не упал вниз, а водителю, по всей видимости, удалось сладко поспать.