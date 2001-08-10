Сахалинцы считают везением найденные банковские карты до тех пор, пока к ним не приходят полицейские
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование двух уголовных дел в отношении местных жителей, обвиняемых в краже, то есть тайном хищении чужого имущества, совершенном с банковского счета. Объединяет эти преступления тот факт, что хищения денежных средств были сделаны с помощью найденных банковских карт, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Так, в первом случае, 40-летний фигурант 1 июня текущего года нашел в своем подъезде банковскую карту. И, недолго думая, отправился тратить чужие денежные средства в близлежащие супермаркеты. Мужчина путем бесконтактной оплаты приобрел продукты питания, средства личной гигиены и так далее на сумму более 3 000 рублей. Когда гражданин пришел домой, то его сожительница предупредила, что приходили соседи и спрашивали про утерянную банковскую карту. Фигурант отправился к соседям, но их не оказалось дома, а чуть позже прибыли сотрудники правоохранительных органов.
В другом случае, 36-летний обвиняемый 21 мая 2023 года нашел возле центрального входа одного торгово-развлекательного комплексачужую банковскую карту. Мужчина подобрал ее с земли и положил себе в карман брюк. А в ночь с 26 на 27 мая он вспомнил про кредитку и решил попробовать оплатить по ней сигареты в соседнем магазине. Когда оплата прошла, фигурант решил тратить и дальше чужие деньги. Всего мужчина сделал порядка 20 покупок на общую сумму более 6 000 рублей.
Обвиняемые в содеянном раскаялись, материальный ущерб погашен в полном объеме.
Уголовные дела будут переданы на рассмотрение в суд.
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