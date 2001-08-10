Тихоокеанское
информационное агентство
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12:33, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец зашел в магазин и украл четыре пачки мороженых креветок

Сахалинец зашел в магазин и украл четыре пачки мороженых креветок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по городскому округу "Долинский" завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении кражи морепродуктов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что фигурант 28 октября 2022 года около 15 часов, находясь по делам в городе Долинске, зашел в один из магазинов. Там он заметил, что продавец занят обслуживанием покупателей. Далее, убедившись, что за ним никто не наблюдает, похитил из морозильника 4 упаковки с мороженными креветками по 1000 рублей каждая и скрылся, причинив потерпевшему материальный ущерб.

Таким образом, своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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