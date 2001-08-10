Житель Курил обнаружил пропажу 250 тысяч только когда собрался лететь в отпуск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 июля в ОМВД России по Курильскому городскому округу поступило заявление от 64-летнего местного жителя о том, что у него похищено с банковской карты 250 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что к хищениям причастна знакомая потерпевшего 1967 года рождения.

Как выяснилось, ранее пенсионер сдавал женщине комнату в своей квартире. Во время проживания арендодатель попросил её помочь установить и воспользоваться приложением онлайн-банкинга. Для этого она скачала на свой телефон приложения и по его просьбе привязала карту и совершала необходимые операции, которые просил мужчина. Когда женщина съехала, то приложение и его карту удалять не стала, а перевела себе 100 тысяч рублей и продолжила тратить оставшиеся на карте сбережения.

В один из дней пенсионер собрался лететь в отпуск и пришел в банк, чтобы обналичить необходимую сумму. Но к его удивлению выяснилось, что денег на карте нет. Он взял распечатку и обратился в полицию.

По признакам преступления, предусмотренного пунктами "в", "г" ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, в крупном размере) возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.