Тихоокеанское
информационное агентство
20 Июля 2023
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Высокая пожарная опасность прогнозируется в Тымовском районе
16:09, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Высокая пожарная опасность прогнозируется в Тымовском районе

Высокая пожарная опасность прогнозируется в Тымовском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации Сахалинского Росгидромета, 21-23 июля на территории Тымовского района прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс пожарной опасности), рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

В связи с наступлением периода высокой пожарной опасности, Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям области соблюдать правила безопасности.

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