Сахалинка утащила у знакомого телефон, сняла все деньги со счета и оформила два займа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками ОМВД России по Невельскому городскому округу установлено, что ранее неоднократно судимая 26-летняя жительница областного центра в начале июля, находясь в районе дома по улице Рыбацкой, похитила у знакомого гражданина сотовый телефон. Как выяснилось, с потерпевшим из Приморского края девушка познакомилась в Невельске, когда он вернулся из морской экспедиции, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В дальнейшем с помощью украденного телефона она перевела с его банковского счета на свой 90 тысяч рублей, а также путем обмана через мобильное онлайн приложение оформила на имя потерпевшего два микрозайма в микрофинансовой компании на сумму 114 000 рублей. Похищенный сотовый телефон изъят. Денежные средства гражданка потратила на личные нужды.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 160 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.