Сахалинец остался ночевать у знакомой, а утром

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Охинский" завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Так, 12 июня текущего года фигурант употреблял спиртные напитки в гостях у своей знакомой. Около 6 часов утра 13 июня он воспользовался тем, что последняя крепко спит, и похитил из ее кошелька 15 000 рублей, после чего скрылся с места преступления.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Фигурант уголовного дела возместил ущерб в полном объеме. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.