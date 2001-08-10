Житель Южно-Сахалинска заработал уголовное дело второй раз сев за руль пьяным

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя областного центра за управление транспортным средством в состоянии опьянения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что фигурант, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения в виде штрафа с лишением права управления автомобилем, 2 сентября прошлого года в состоянии опьянения сел за руль своего автомобиля и поехал по улицам Южно-Сахалинска.

В районе улицы Родниковой его остановили сотрудники ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области. При проверке документов выяснилось, что гражданин не имеет права управления транспортными средствами, также у водителя имеются признаки алкогольного опьянения. Южносахалинца полицейские отстранили от управления.

Далее фигуранта направили на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался от его прохождения.

Согласно примечанию 2 к статье 264 УК РФ, лицом, находящимся в состоянии опьянения, признается лицо, управляющее транспортным средством, не выполнившее законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264.1 УК РФ - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.