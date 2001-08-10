Поронайские пожарные ликвидировали горение хозяйственной постройки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 июля в 21.07 в диспетчерскую Поронайского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на улице Победы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 21.12. К этому моменту открытым пламенем горела заброшенная хозяйственная постройка на площади 8 квадратных метров. Пожар локализовали 21.15, а в 21.33 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.