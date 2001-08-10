Два сахалинца украли на предприятии, где работали раньше, 12 бензопил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Отдел МВД России по городскому округу "Ногликский" поступило заявление от представителя организации о том, что неизвестные похитили 12 бензопил, принадлежащих ООО. Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Следственным отделением Ногликского ОМВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 3 ст. 158 УК (Кража, с незаконным проникновением в жилище, совершенная в крупном размере).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленников. Ими оказались два ранее неоднократно судимых местных жителей 35 и 27 лет.

Полицейские выяснили, что один из фигурантов является бывшим работником данного предприятия. Молодые люди наведались на участок, на котором велись работы, вскрыли замок в хозяйственной постройке, где хранилось имущество, и похитили его. Впоследствии сбыли его по очень заниженной стоимости, а деньги потратили по своему усмотрению.

В дальнейшем сотрудники полиции установили одного из граждан, купившего часть имущества, которое изъяли.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.