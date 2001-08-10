На Сахалине будут судить участника мошеннической схемы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя города Корсакова, обвиняемого в серии мошеннических действий, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что с 5 по 13 апреля 2023 года фигурант, находясь в составе организованной преступной группы, на территории областного центра и города Корсакова стал участником не менее 5 эпизодов хищения денежных средств путем обмана в значительном и крупном размерах.

Фигуранту в схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП» отводилась роль курьера. В его обязанности входили встречи с потерпевшими при передаче денежных средств, затем перевод денег на банковские счета, озвученные куратором. Процент от полученной суммы молодой человек оставлял себе, в счет оплаты за проделанную работу.

Таким образом, обвиняемый совершил преступления (5 эпизодов), предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, причинив потерпевшим материальный ущерб на общую сумму в размере 1 640 000 рублей.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело рассмотрит суд.