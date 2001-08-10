Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июля 2023
Сейчас 21:30
90,69|102,03|66,91
Торговля свежей камбалой в Южно-Сахалинске переносится с 19 на 20 июля
15:18, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине будут судить участника мошеннической схемы "Ваш родственник стал виновником ДТП"

На Сахалине будут судить участника мошеннической схемы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя города Корсакова, обвиняемого в серии мошеннических действий, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что с 5 по 13 апреля 2023 года фигурант, находясь в составе организованной преступной группы, на территории областного центра и города Корсакова стал участником не менее 5 эпизодов хищения денежных средств путем обмана в значительном и крупном размерах.

Фигуранту в схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП» отводилась роль курьера. В его обязанности входили встречи с потерпевшими при передаче денежных средств, затем перевод денег на банковские счета, озвученные куратором. Процент от полученной суммы молодой человек оставлял себе, в счет оплаты за проделанную работу.

Таким образом, обвиняемый совершил преступления (5 эпизодов), предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, причинив потерпевшим материальный ущерб на общую сумму в размере 1 640 000 рублей.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело рассмотрит суд.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?