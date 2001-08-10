Молодую сахалинку будут судить за то, что приняла в подарок ворованный телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Углегорскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летней жительницы города Углегорска, обвиняемой в преступлении имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что ночью в один из дней с 15 по 23 декабря прошлого года несовершеннолетняя, находясь дома у своего молодого человека, получила от него в подарок сотовый телефон, зная, что он добыт преступным путем.

Так, молодой гражданин (уголовное дело по которому выделено в отдельное производство) пошел в гости к своему другу, где ему приглянулся мобильник супруги. Спустя какое-то время, молодой человек, уходя домой, похитил чужой телефон. Фигурантка в свою очередь приняла в дар похищенный сотовый телефон, приобретя таким образом имущество, заведомо добытое преступным путем, которым пользовалась в дальнейшем по своему усмотрению. Девушка удалила с телефона все аксессуары, чтобы исключить случайное опознание смартфона, а также сбросила все настройки до заводских.

Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 175 УК РФ – заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.