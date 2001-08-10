Сахалинцы добыли 34 камчатских краба и попались
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Группой дознания Отделения МВД России по Макаровскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении двоих жителей областного центра по факту незаконной добычи водно-биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе проверки по материалу дела установлено, что в июне в ОМВД России по Макаровскому городскому округу поступило телефонное сообщение начальника Сахалино-Курильского территориального управления федерального агентства по рыболовству (СКТУ ФАР)Макаровского района о незаконной добыче особей краба двумя гражданами, которые были задержаны на месте происшествия.
Как выяснилось, в утренний час южносахалинцы вышли на моторной лодке в Охотское море. В дальнейшем с помощью сетей, которые относятся к запрещенному орудию лова, находясь на участке местности, расположенном в селе Гребенское Макаровского района, незаконно добыли 34 особи камчатского краба. Затем по прибытию на берег они были задержаны.
Таким образом, мужчины, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, причинили своими противоправными действиями ущерб государству Российской Федерации на сумму почти полмиллиона рублей. Ущерб рассчитан согласно Таксам для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. Незаконно добытые особи краба изъяты и помещены на ответственное хранение.
Дознание по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору), продолжается. В отношении данных граждан 32-х и 29 лет избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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