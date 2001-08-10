Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Южно-Сахалинска, попытавшийся заняться незаконным сбытом наркотика, осужден к 7,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской транспортной прокуратуре.

Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области вынес приговор ранее судимому за грабеж и незаконную добычу водных биологических ресурсов 23-летнему жителю Южно-Сахалинска. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, совершенное с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет").

Суд установил, что молодой человек с использованием системы мгновенного обмена сообщениями в сети "Интернет" согласился на предложение неустановленного следствием лица о совместном сбыте наркотических средств жителям Сахалинской области для извлечения материальной выгоды.

В июне 2022 года он получил почтовым отправлением 1 кг наркотиков синтетической группы, замаскированных под детский электрический автомобиль, которые должен был расфасовать на мелкие партии и поместить в тайники.

Однако реализовать преступный умысел по сбыту не смог, поскольку был задержан сотрудниками транспортной полиции, а наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры, приговорил виновного к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.