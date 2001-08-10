Пепловый выброса зафиксирован на вулкане Эбеко

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в 11.04 (сах) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН о том, что в 10.56 (сах) на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту до 2,5 км. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более 5 км.

По информации ЕДДС в г. Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.