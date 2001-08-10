Тихоокеанское
информационное агентство
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09:38, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Поронайские пожарные ликвидировали возгорание торфа

Поронайские пожарные ликвидировали возгорание торфа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 июля в 17.06 в диспетчерскую Поронайского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в районе улицы Новосибирской, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 17.16. К этому моменту открытым пламенем горел торф на площади 70 квадратных метров. Пожар локализовали 17.38, а в 18.37 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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