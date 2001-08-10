В Сахалинской области подведены итоги оперативно-профилактической операции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории Сахалинской области с 3 по 10 июля 2023 года проведено комплексное оперативно-профилактическое мероприятие "Быт", направленное на профилактику преступлений, связанных с семейно-бытовыми конфликтами, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Участковые уполномоченные полиции, сотрудники отделов по делам несовершеннолетних и инспекторы по осуществлению административного надзора провели дополнительные проверочные и профилактические мероприятия в отношении граждан, состоящих на профилактических учетах, систематически допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, а также лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией.

В ходе проведения мероприятия задействовалось 225 сотрудников полиции и 24 представителя субъектов профилактики: общественных организаций, органов местного самоуправления, органов здравоохранения, социальной защиты населения, иные организации социальной направленности.

Всего проверено 836 лиц, состоящих на профилактическом учете за семейный дебош; лица, страдающие алкогольной или наркозависимостью, ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья; состоящие на учете семьи с несовершеннолетними детьми, условно-осужденные за преступления граждане и т.д.

В период проведения мероприятий на профилактический учет поставлено 21 лицо. В том числе 15 лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовой сфере, 6 родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей либо допускающих жестокое обращение с ними.

Выявлено 198 административных правонарушений и 26 уголовных преступлений, в том числе 7 - совершенных в семейно-бытовой сфере.