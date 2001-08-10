Тихоокеанское
информационное агентство
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12:04, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Благовещенске нашли пропавшую женщину, которая гуляла по городу в тапочках и ночнушке

В Благовещенске нашли пропавшую женщину, которая гуляла по городу в тапочках и ночнушке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске волонтеры ПСО "Амур" отыскали пожилую женщину, ушедшую из дома в тапочках и ночной рубашке. Пенсионерка не смогла найти дорогу обратно и плутала по окрестным дворам в районе Островского - Красноармейской, пишет ИА "Порт Амур".

Как рассказала Порт Амуру руководитель ПСО "Амур" Татьяна Шалашова, исчезновение 85-летней горожанки, страдающей потерей памяти, обнаружила приехавшая ее навестить дочь. Дома бабушки не оказалось. Родственники в течение нескольких часов пытались найти старушку, однако поиск успехов не дал. Тогда горожане обратились в полицию и к волонтерам.

"Заявка на поиск нам поступила около 23:30. Мы распространили ориентировку и выдвинулись в район исчезновения. Одна из жительниц района позвонила, рассказала, что видела бабушку во дворе на Красноармейской. Это подтвердили и записи камер наружного наблюдения. Мы взяли район "в кольцо" и стали прочесывать местность. Помогли две девочки-подростка, они рассказали, что видели бабушку и объяснили, где именно. Пенсионерку удалось отыскать и вернуть домой", - рассказала Татьяна Шалашова.

Амурчан призывают обращать внимание на одиноких пенсионеров, выглядящих потерянно, не проходить мимо и сообщать о них волонтерам.

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