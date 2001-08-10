Углегорские пожарные спасли из огня троих человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 июля в 17.36 в диспетчерскую Углегорского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в Шахтерске, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 17.37. К этому моменту открытым пламенем горела мебель, имущество в подвале жилого многоквартирного дома. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Работали 2 звена газодымозащитников. Была проведена разведка внутри задымленного помещения, в ходе которой были обнаружены и эвакуированы три человека.

Пожар локализовали 19.00, а в 20.03 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.