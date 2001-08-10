На Камчатка сорвавшиеся с привязи собаки покусали 4-летнего ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В посёлке Ачайваям Олюторского района на четырёхлетнего ребёнка напали собаки. Это произошло днём в воскресенье, 16 июля. Ребёнок находился на улице без родителей, пишет ИА "Кам 24".

Малыш получил травмы, сейчас он в Олюторской больнице.

По факту нападения собак на ребёнка следователи организовали проверку. Установлено, что собаки принадлежат местному жителю. Пока хозяина не было дома, собаки отвязались с привязи и бродили по посёлку.

По итогам доследственной проверки ответственность ждёт как хозяина собак, так и родителей, отпустивших маленького ребёнка на улицу без присмотра.