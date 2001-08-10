Сахалинец поймал попутку, в которой его позже ограбили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 44-летнего местного жителя, который двое суток назад подвергся ограблению, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснилось, когда потерпевший около часу ночи возвращался домой в Южно-Сахалинск, то в районе Лиственничного остановил попутный автомобиль. Пассажир, который сидел рядом с ним, приметил, что у заявителя имеется сотовый телефон, и решил похитить его. Водителя он в свои преступные намерения не посвятил. Проехав до пункта назначения, он потребовал отдать гаджет, на что мужчина отказался. Между пассажирами возникла небольшая потасовка и фигурант всё-таки отобрал гаджет у мужчины. В полицию потерпевший обратился спустя два дня, но, несмотря на это, сотрудники уголовного розыска опративно задержали 36-летнего жителя областного центра, подозреваемого в грабеже. Сумму ущерба, с учетом повреждений и износа телефона, заявитель оценил в 2 тысячи рублей. Телефон изъят и возвращен.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.