Сахалинец получил заработную плату знакомых на свою карту и решил не отдавать деньги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Томаринскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего гражданина, зарегистрированного в Московской области, за присвоение, то есть хищение чужого имущества, ему вверенного, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что с 19 января по 16 февраля текущего года одна из потерпевших трудоустроилась разнорабочей в тепличный комплекс одного села Ставропольского края, где выращивают овощи. Там она познакомилась с женщиной, с которой у неё сложились дружеские отношения. Там же гражданки познакомились с фигурантом. В ходе работы последний подыскал для себя новое место на рыбообрабатывающем заводе в Томаринском районе. В связи с плохими условиями труда, женщины решили уволиться и разузнать у гражданина о работе на Сахалине.
В итоге прибыв на Сахалин, при трудоустройстве гражданкам надо было отразить в заявлении расчетный счет банковской карты, на которую им должны были начислять заработную плату. Проблема заключалась в том, что у них не было банковских карт, и тогда молодой человек предложил им указать его банковский счет. При этом он заверил женщин, что при зачислении всех выплат, он будет снимать денежные средства и передавать им.
Позднее, 6 апреля обвиняемый связи с переходом на другое место работы расторгнул трудовой договор с рыбзаводом и предоставил женщинам свою банковскую карту.
После того, как 10 апреля на его банковский счет была зачислена заработная плата гражданок, он, находясь в районе села Соловьевка, решил присвоить вверенные ему денежные средства и не возвращать своим бывшим коллегам, принадлежащие им деньги.
Затем перевёл более 85 тысяч рублей с одного банковского счета на другой.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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