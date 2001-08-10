Сахалинец, не получивший вовремя зарплату, сжег автомобиль работодателя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в поджоге иномарки бывшего работодателя, которому был причинён ущерб на сумму более трёх миллионов рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что конфликт между фигурантом и владельцем транспортного средства возник из-за того, что потерпевший не выплатил злоумышленнику часть заработной платы в размере 100 тысяч рублей за выполненную с января по март этого года работу. Это также стало поводом для увольнения.

В течение практически месяца мужчина неоднократно писал и звонил бывшему руководителю, чтобы тот выплатил ему деньги, но тот игнорировал требования.

Затаив злобу, обвиняемый решил сжечь его иномарку. Выяснив, что машина припаркована на придомовой территории в районе улицы А.М. Горького, он приехал туда и вылил на лобовое стекло принесённую с собой легковоспламеняющуюся жидкость, после чего поджёг. Убедившись в том, что автомобиль загорелся, фигурант с места преступления скрылся.

В настоящее время уголовное дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд для рассмотрения по существу.