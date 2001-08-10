Тихоокеанское
информационное агентство
17 Июля 2023
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09:19, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Тушу молодого медведя без лап и морды нашли на Камчатке

Тушу молодого медведя без лап и морды нашли на Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На юге Камчатки активисты обнаружили расчлененную тушу медведя. В краевой прокуратуре заявили, по этому факту начали проверку, пишет ИА "Кам 24".

Труп зверя был обнаружен в рамках рейда активистов общественной организации "Экология Камчатки" на несанкционированной свалке возле озера на окраине Елизовского городского поселения.

По словам общественников, погибшему медведю было около двух с половиной лет. У туши хищника не было лап и передней части морды. Части тела медведя, как предполагается, понадобились на сувениры и на продажу.

"Региональная прокуратура инициировала проверочные мероприятия по публикации в средствах массовой информации об обнаружении туши медведя со следами увечий. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о незаконной охоте (статья 258 УК РФ)", - сообщили в надзорном органе.

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