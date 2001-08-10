Сахалинец купил и возил с собой наркотики, пока не попался

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинска завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя областного центра, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что днем 16 апреля текущего года фигурант находился дома и с помощью своего мобильного телефона через программное приложение в Интернете заказал наркотическое средство у неустановленного лица. Следуя подробным инструкциям, в тот же период времени, злоумышленник посредством электронной платежной системы перечислил неустановленному лицу в качестве оплаты за наркотик почти 90 тысяч рублей. А уже после этого, фигурант получил сообщение с указанием местонахождения приобретенного им наркотического средства.

Гражданин, согласно полученных ориентиров, отправился на своем авто, проследовал к указанному участку в лесном массиве в районе улицы Больничной, где, обнаружив на земле около бревна сверток с наркотическим средством, поднял его, тем самым умышленно незаконно приобрел, без цели сбыта. В дальнейшем он положил вещество в карман своей куртки и, сев в автомобиль, поместил его под консоль, где незаконно хранил.

16 апреля фигурант был остановлен сотрудниками ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области для проверки документов. Гражданин, не имеющий права управления, заметно нервничал. В итоге сотрудники ДПС провели досмотр автомобиля, в результате чего был обнаружен и изъят сверток с веществом в бесцветном полимерном пакете с застежкой типа "салазка" с полоской красного цвета.

Согласно заключению эксперта, вещество является смесью, содержащей в своем составе наркотическое средство массой 24,66 грамм.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ - незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.