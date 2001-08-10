Сахалинца, "заминировавшего" административное здание, отправят в колонию на шесть лет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вступил в законную силу приговор Анивского районного суда Сахалинской области в отношении 50-летнего областного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающего опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации органов власти), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФСБ России по Сахалинской области.
Установлено, что в феврале 2023 г. житель г. Анивы умышленно совершил заведомо ложный звонок в дежурную службу Анивского района и сообщил о минировании здания контрольно-надзорного органа. Противоправные деяния злоумышленника дезорганизовали работу органа государственной власти. Силы следственно-оперативной группы ОМВД России Анивского городского округа были отвлечены на проверку ложной информации.
Сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области в ходе проведения разыскных мероприятий личность злоумышленника была оперативно установлена. Собранные следственным отделением ОМВД России по Анивскому городскому округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения сахалинцу обвинительного приговора.
В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме.
Суд, с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимого, ранее судимого и имевшего в период совершения преступления непогашенные в установленном порядке судимости, назначил жителю г. Анивы наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 6 лет.
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