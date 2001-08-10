В селе Краснополье загорелся самосвал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 июля в 04.00 в диспетчерскую Углегорского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на карьере в селе Краснополье, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба ОКУ "Управление ППС".

Пожарный расчет прибыл на место в 04.10. К этому моменту открытым пламенем горело колесо самосвала БелАЗ на площади 9 квадратных метров.

Пожар локализовали в 04.13, а в 04.50 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.