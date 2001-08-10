Еще четыре сахалинца проспонсировали мошенников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился гражданин 1966 года рождения, у которого похищено 500 000 рублей. Потерпевшему позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и пояснил, что в Подмосковье некий гражданин пытается оформить кредит в банке на его имя. Далее по мессенджеру ему позвонил сотрудник банка и пояснил, что проводятся следственные действия и с целью выявления преступника необходимо пойти в банк и оформить кредит на 500 000 рублей. Оформив кредит, заявитель отправился в офис другого банка, где перевел деньги на указанный ему счет, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
74-летняя жительница села Новотроицкое по похожей схеме во время перевода мошенникам 200 000 рублей поняла, что разговаривает с аферистами и заблокировала карту, сохранив деньги.
33-летняя жительница Корсакова при переходе по ссылке из рекламного письма попала на сайт-двойник сети магазинов бытовой техники и электроники, где приобрела товар на 76 435 рублей. (Данный сайт зарегистрирован в США).
В холмскую полицию обратился 59-летний мужчина, который лишился около 300 тысяч рублей. Ему по телефону сообщили, что неизвестное лицо оформило кредит на его имя на 300 000 рублей и, чтобы сохранить деньги, их необходимо перевести в другой банк, а затем вернуть в этот. По указанию звонившего мужчина установил приложение, название которого не запомнил, и в настоящее время удалил. Далее ему позвонил голосовой робот от банка, который задавал вопросы, на которые необходимо ответить «Да» или «Нет». После начали приходить уведомления с обоих банков о списании средств. Номер, с которого звонил неизвестный, заявитель удалил.
По вышеперечисленным фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся следственные действия.
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