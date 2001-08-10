Председателя сельхозкооператива на Сахалине будут судить за махинации с бюджетными средствами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Председатель одного из сельскохозяйственных кооперативов на Сахалине пойдёт под суд из-за махинации с бюджетными деньгами, которые выделили для развития предприятия, пишет astv.ru, ссылаясь на СУ СК России по Сахалинской области.
Выяснилось, что региональное министерство сельского хозяйства приняло решение о предоставлении из бюджета области гранта кооперативу в размере более 47 миллионов рублей для развития материально-технической базы.
Председатель кооператива заключила с коммерческой фирмой договор на поставку и монтаж 10 модулей для молочного цеха, в стоимость которого входила их доставка и разгрузка. Затем она обратилась к другому ИП с предложением доставить и разгрузить эти модули, на что тот согласился за 700 тысяч рублей.
Деньги из грантовых средств она ему перевела. Но через некоторое время сообщила, что необходимость в услуге отпала и потребовала вернуть средства. Предприниматель отдал её наличку, что в документации никак не было отражено. Председатель кооператива деньги потратила. А позже дама предоставила в правительство области отчёт о расходовании средств гранта, куда вошли и упомянутые 700 тысяч рублей на поставку и разгрузку оборудования.
Расследование уголовного дела уже завершено, утверждено обвинительное заключение. Вскоре его направят в суд для рассмотрения.
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