Тихоокеанское
информационное агентство
14 Июля 2023
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11:18, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Хвосты и половые органы оленей пытался вывезти китаец из Приморья

Хвосты и половые органы оленей пытался вывезти китаец из Приморья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 550 частей тел диких животных пытался вывезти из Приморья водитель рейсового автобуса из Поднебесной. Тайник мужчина оборудовал в топливном баке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ.

"Инспекторы остановили рейсовый автобус на пункте пропуска Краскино - заметили неладное на сканировании. Оказалось, в топливном баке спрятаны когти, кости и многое другое от парнокопытных и косолапых", - рассказали таможенники.

Служебная собака также обозначила место сокрытия контрабанды. Во время досмотра таможенники изъяли 554 части тел диких животных. Экспертиза установила, что среди них - 518 хвостов и 19 половых органов оленей, 3 железы (мускус) кабарги с содержимым (секретом), 12 клыков и 2 кости (коленные чашечки) медведя.

Водитель автобуса - гражданин Китая признался, что ему было известно, о запрете перемещения дериватов через границу, поэтому он намерено соорудил тайник, чтобы скрыть их от таможенного контроля.

По факту контрабанды дериватов диких животных Уссурийская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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