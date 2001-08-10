Тихоокеанское
информационное агентство
14 Июля 2023
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10:37, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине управляющий магазина украл два миллиона рублей

На Сахалине управляющий магазина украл два миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователями следственной части Следственного управления УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела по обвинению жителя Углегорска 1989 года рождения в присвоении двух млн рублей работодателя, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Как было установлено в ходе расследования, фигурант работал в одном из магазинов на должности управляющего. В соответствии со своими должностными обязанностями он получал от продавцов выручку, которую ежедневно помещал в сейф. При этом он два раза в неделю проводил самоинкассацию: перечислял наличность через банкомат на расчётный счёт организации.

Злоумышленник, являясь материально ответственным лицом и имея доступ к материальным ценностям компании, воспользовался своим служебным положением и похитил вверенные ему денежные средства. Эти деньги он потратил на свои личные нужды, в том числе сделал ремонт в квартире, приобретал дорогие вещи и продукты питания.

В настоящее время уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в Углегорский городской суд Сахалинской области для рассмотрения по существу. В содеянном гражданин раскаивается.

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