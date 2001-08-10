На Сахалине управляющий магазина украл два миллиона рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следователями следственной части Следственного управления УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела по обвинению жителя Углегорска 1989 года рождения в присвоении двух млн рублей работодателя, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
Как было установлено в ходе расследования, фигурант работал в одном из магазинов на должности управляющего. В соответствии со своими должностными обязанностями он получал от продавцов выручку, которую ежедневно помещал в сейф. При этом он два раза в неделю проводил самоинкассацию: перечислял наличность через банкомат на расчётный счёт организации.
Злоумышленник, являясь материально ответственным лицом и имея доступ к материальным ценностям компании, воспользовался своим служебным положением и похитил вверенные ему денежные средства. Эти деньги он потратил на свои личные нужды, в том числе сделал ремонт в квартире, приобретал дорогие вещи и продукты питания.
В настоящее время уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в Углегорский городской суд Сахалинской области для рассмотрения по существу. В содеянном гражданин раскаивается.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:36 11 Июля В Южно-Сахалинске развернулись масштабные работы по строительству объездной дороги
17:39 11 Июля В новом аэровокзале Южно-Сахалинска проведены тестовые испытания с участием волонтеров
16:28 7 Июля Социальный регион: как сэкономить на продуктовой корзине в Сахалинской области
09:39 7 Июля На Сахалине автоинспекция остановила пьяного водителя, который, как выяснилось, ехал на угнанной машине
Выбор редакции
- 15:14 12 Июля Сахалинцев приглашают на соревнования по джип-триалу
- 11:58 12 Июля Сахалинец выплатил долг по алиментам сразу же, как был арестован его внедорожник
- 14:26 3 Июля Бережный подход: цветы с клумбы на ул. Ленина пересаживают на время ремонта улицы
- 12:25 3 Июля Ветераны настольного тенниса сразились на чемпионате Сахалинской области
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?