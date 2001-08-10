Полномочия главы камчатского Вилючинска досрочно прекратил суд
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По заявлению прокурора досрочно прекращены полномочия главы Вилючинского городского округа Сергея Потапова. Руководителя администрации уволили за коррупционное нарушение, передает ИА "Кам 24".
"Надзорными мероприятиями установлен факт неисполнения обязанности по урегулированию конфликта интересов главой Вилючинского городского округа Потаповым Сергеем Игоревичем. Результаты проверки показали, что глава муниципалитета, зная о наличии конфликтной ситуации при заключении и последующем исполнении муниципального контракта по строительству Вилючинского проспекта, не принял предусмотренных законом мер в отношении своего подчиненного", - рассказала ИА "Кам 24" представитель краевой прокуратуры Елизавета Денисюк.
Как передавало информагентство, в конце мая прокурор Вилючинска на основе данных проверки внес представление в городскую думу с требованием прекратить полномочия главы. Однако депутаты не стали лишать Потапова должности. Тогда прокурор обратился в суд.
"Сегодня, по результатам изучения доводов надзорного ведомства, Вилючинский городской суд принял решение об удовлетворении заявления", - отметила представитель прокуратуры.
По версии прокуратуры, Сергей Потапов не принял мер по урегулированию конфликта интересов в работе своего заместителя Владимира Васькина. Последний, по данным правоохранителей, использовал служебное положение, чтобы обеспечить заключение муниципального контракта с фирмой, одним из учредителей которой являлся его сын. Более того, Васькин, возможно, и сам участвовал в управлении этой фирмой.
Кроме того, в суд прокуратура представила данные проверки, которая проводилась в том числе по информации, представленной губернатором края, о несоблюдении требований антикоррупционного законодательства в администрации ЗАТО Вилючинск.
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