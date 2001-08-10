Тихоокеанское
информационное агентство
13 Июля 2023
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16:13, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка подобрала банковскую карту, выпавшую у знакомого, и решила тратить деньги

Сахалинка подобрала банковскую карту, выпавшую у знакомого, и решила тратить деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 52-летнего местного жителя. Гражданин сообщил, что кто-то воспользовался его утерянной банковской картой и похитил денежные средства в сумме более 22 тысяч рублей путем расчета за покупки в различных торговых точках, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как установили полицейские, гражданин проводил время в компании и в какой-то момент обронил свою карту, что приметила ранее судимая 38-летняя женщина. Она взяла карту и, чтобы отвезти от себя подозрения, попросила знакомого совершить по кредитки покупки, сообщив, что карта принадлежит её сожителю.

Похищенная банковская карта изъята. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» ч.3 ст.158 УК РФ. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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