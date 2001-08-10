За посадки не тех растений, сахалинец пойдет под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по ГО "Александровск-Сахалинский район" выявлено преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Полицейские установили, что 53-летний житель районного центра с начала июня 2023 года до 1 июля 2023 года на при­усадебном участке дома по ул. Фабричной незаконно культивировал растения рода Конопля (рода Cannabis) в количестве 32 штук.

Согласно нормам действующего законодательства, растения рода Конопля в количестве 32 штук являются крупным размером культивирования.

Ввиду наличия в действиях указанного гражданина признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ, в отношении него возбуждено уголовное дело.