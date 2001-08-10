Тихоокеанское
информационное агентство
13 Июля 2023
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15:24, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

За посадки не тех растений, сахалинец пойдет под суд

За посадки не тех растений, сахалинец пойдет под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по ГО "Александровск-Сахалинский район" выявлено преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Полицейские установили, что 53-летний житель районного центра с начала июня 2023 года до 1 июля 2023 года на при­усадебном участке дома по ул. Фабричной незаконно культивировал растения рода Конопля (рода Cannabis) в количестве 32 штук.

Согласно нормам действующего законодательства, растения рода Конопля в количестве 32 штук являются крупным размером культивирования.

Ввиду наличия в действиях указанного гражданина признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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