В Приморье будут судить директора лагеря, в котором отравились дети

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приморье директор детского лагеря "Юность", где произошла массовая вспышка инфекционного заболевания, пойдет под суд, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

В августе 2022 года директор оказывала слуги по летнему отдыху детей в лагере, в котором было много нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Из-за чего норовирусом заразились более 50 детей.

Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Родители заявили иски о компенсации морального вреда на сумму больше 800 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд. На имущество экс-директора, стоимостью больше миллиона рублей, наложили арест.