Мошенники от имени жительницы Сахалина собирали деньги на лечение ее сына
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 33-летней жительницы областного центра о том, что была взломана ее страница в социальной сети, где неизвестными были размещены фотографии её личных документов, а под ними объявление с текстом о том, что сын заявительницы попал в аварию и идет сбор денежных средств на операцию, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Также заявительнице известно о том, что несколько знакомых уже перевели денежные средства. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.
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