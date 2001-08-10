Мошенники от имени жительницы Сахалина собирали деньги на лечение ее сына

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 33-летней жительницы областного центра о том, что была взломана ее страница в социальной сети, где неизвестными были размещены фотографии её личных документов, а под ними объявление с текстом о том, что сын заявительницы попал в аварию и идет сбор денежных средств на операцию, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Также заявительнице известно о том, что несколько знакомых уже перевели денежные средства. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.