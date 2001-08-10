Компания из Великобритании судится с амурскими бизнесменами из-за мишек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Компания из Великобритании просит взыскать компенсацию с бизнесменов Приамурья за продажу мягких медвежат "Tatty Teddy". В Арбитражный суд Амурской области поступило девять заявлений от Carte Blanche Greetings Limited, пишет ИА "Порт Амур".
"Из заявлений следует, что компания является обладателем исключительного авторского права на медвежонка "Tatty Teddy", серии Me To You - серый мишка с синим носом. В феврале и марте 2023 года в торговых точках, четыре из которых находятся в Благовещенске и пять по области, были куплены мягкие игрушки, сходные до степени смешения с товарным знаком правообладателя", - говорится в сообщении суда.
Общая сумма исков по девяти заявлениям - 250 тысяч рублей. Компенсацию за нарушение исключительного права истец рассчитывает в 10 тысяч рублей за использование товарного знака и изображения медвежонка "Tatty Teddy", товарного знака "Me To You", товарного знака "Carte blanche". Правообладатель просит взыскать от 20 до 40 тысяч рублей с каждого нарушения.
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