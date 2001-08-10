Житель Курил угрожал убить супругу гвоздодером

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной группой ОМВД России по Курильскому городскому округу завершено расследование уголовных дел в отношении 39-летнего жителя города Курильска, обвиняемого в тяжких преступлениях, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что с января по 16 февраля текущего года фигурант узнал от своего знакомого о намерении приобрести наркотическое средство для личного употребления, после чего обвиняемый, согласился оказать помощь в приобретении наркотического средства, в связи с тем, что имел фактическую возможность выхода на неустановленное лицо (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство).

Так, злоумышленник, действуя в интересах своего приятеля, в ходе переписки в программе мгновенного обмена сообщениями договорился с другим своим знакомым о приобретении у него наркотического средства, при этом конкретный вес приобретаемого наркотика не обговаривался. Наркотическое средство должно было быть отправлено почтой на адрес, указанный заказчиком.

16 февраля при поступлении посылки в отделение почтовой связи г. Курильска фигурант, продолжая осуществлять свои пособнические действия, попросил еще одного своего знакомого, не осведомленного о преступных намерениях обвиняемого, получить на почте посылку, внутри которой находилось наркотическое средство, содержащее в своем составе α-PVP - производное наркотического средства N-метилэфедрон в неустановленном объеме, которую он должен был оставить в принадлежащем обвиняемому автомобиле, что молодой человек и сделал.

Позже обвиняемый забрал посылку из автомобиля, разделил наркотик на две разные части, одну из которых весом не менее 4,55 грамм передал заказчику, а тот стал незаконно хранить его по месту своего проживания до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 228 УК РФ - пособничество в незаконном приобретении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Он же, до изъятия наркотического средства сотрудниками полиции, в период времени с 16 февраля 2023 года до 20 февраля 2023 года хранил смесь массой не менее 3,20 грамма, содержащую в своем составе α-PVP - производное наркотического средства N-метилэфедрон в полимерном пакете с застежкой типа "салазка" в пластиковой панели между передними сидениями в салоне своего автомобиля.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ - незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.

У него же, 20 февраля 2023 года в период времени с 16 часов 40 минут по 17 часов 18 минут у фигуранта, находящегося в зальной комнате в состоянии наркотического опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений с супругой, возник преступный умысел, направленный на угрозу убийством и психологическое запугивание.

Так, с целью подавления психологического состояния и оказания влияния на супругу, гражданин, держа в своей правой руке металлический гвоздодер и своим телом преградив выход из комнаты, с целью осуществления угрозы убийством и психологического запугивания, осуществил телефонный звонок ее матери, в ходе которого высказал слова угрозы убийством её дочери. После этого фигурант стал приближаться к потерпевшей, удерживая гвоздодер в своей руке и замахиваясь им.

В сложившейся обстановке гражданка, учитывая агрессивное поведение находящегося в состоянии наркотического опьянения супруга, его физическое превосходство и невозможность избежать осуществления высказываемой угрозы, реально восприняла высказанную в её адрес угрозу убийством, как непосредственно направленную против её жизни и здоровья.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 119 УК РФ - угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.