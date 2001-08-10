У сахалинца в частном доме нашли четыре банки с марихуаной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 45-летний житель города Южно-Сахалинска, проживающий в одном из СНТ, занимается сбытом наркотического средства марихуана своим знакомым – потребителям наркотиков, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинской области.

В один из дней было установлено, что к указанному гражданину в очередной раз обратился его 41-летний знакомый с целью приобретения трех пакетиков с наркотиком марихуана стоимостью 3000 рублей каждый.

После встречи со сбытчиком потребитель был задержан сотрудниками УКОН. Во время его личного досмотра было обнаружено и изъято три пакетика, предположительно, с наркотическим средством марихуана. Согласно заключению эксперта, общая масса наркотического средства составила 1,31 грамма.

Затем в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 45-летний житель города Южно-Сахалинска был задержан. Во время обследования частного дома, в котором проживал последний, было обнаружено и изъято четыре стеклянные банки с веществом растительного происхождения со специфическим запахом.

Согласно справки об исследовании, изъятым веществом является наркотическое средство марихуана общей массой более 137 грамм, которое он хранил с целью последующего сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п «г» ч. 4 ст. 228.1, ч.1 ст. 228.1 УК РФ.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Гражданин, который приобрел наркотическое средство марихуана, будет привлечён к административной ответственности по 6.8. КоАП РФ.