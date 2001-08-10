В Приморье будут судить киллера банды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приморье суд рассмотрит уголовное дело в отношении киллера банды "Трифоновские" Игоря Ковальчука. Он обвиняется в совершении пяти преступлений, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, в январе 1990 года Ковальчук вступил в банду Сергея Трифонова, а после его смерти в мае 2004 года ею руководил Александр Ясин.

С 1992 года по 2007 год обвиняемый с другими участниками банды незаконно приобретал, передавал, хранил, перевозил и носил огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества и взрывные устройства, которые, в том числе, применял при совершении преступлений. В этот же период Ковальчук совершил 7 убийств.

В 1992 году, находясь в банде, в результате передела преступного влияния на рынке ул. Школьной во Владивостоке Ковальчук и другие лица убили двух мужчин, которых похитили с рынка. Тела убитых выбросили в акваторию бухты Патрокл.

Также в 1995 году Ковальчук с соучастниками расстрелял мужчину из огнестрельного оружия в подъезде дома на проспекте Красного Знамени.

В 2001 году, действуя по найму за вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США, Ковальчук закрепил на автомобиле соучредителя популярного в те годы ночного заведения "Наутилус" самодельное взрывное устройство. В результате взрыва владелец автомобиля погиб.

В 2002 году, действуя по найму за обещание включения в состав учредителей сети кинотеатров, 15 тысяч долларов США и автомобиль Lexus LX 470, обвиняемый закрепил самодельное взрывное устройство в подъезде дома 26 на проспекте Острякова во Владивостоке, которое активировал, когда в подъезд вошел соучредитель компании "New Wave Cinema".

В 2005 году в ходе очередного передела сфер влияния он с сообщниками похитили представителя другой преступной группы возле дома на ул. Ильичева во Владивостоке. Мужчину отвезли в гаражный бокс, а затем там убили.

Уголовное дело направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.