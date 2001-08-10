В Приморье будут судить киллера банды "Трифоновские"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Приморье суд рассмотрит уголовное дело в отношении киллера банды "Трифоновские" Игоря Ковальчука. Он обвиняется в совершении пяти преступлений, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
По версии следствия, в январе 1990 года Ковальчук вступил в банду Сергея Трифонова, а после его смерти в мае 2004 года ею руководил Александр Ясин.
С 1992 года по 2007 год обвиняемый с другими участниками банды незаконно приобретал, передавал, хранил, перевозил и носил огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества и взрывные устройства, которые, в том числе, применял при совершении преступлений. В этот же период Ковальчук совершил 7 убийств.
В 1992 году, находясь в банде, в результате передела преступного влияния на рынке ул. Школьной во Владивостоке Ковальчук и другие лица убили двух мужчин, которых похитили с рынка. Тела убитых выбросили в акваторию бухты Патрокл.
Также в 1995 году Ковальчук с соучастниками расстрелял мужчину из огнестрельного оружия в подъезде дома на проспекте Красного Знамени.
В 2001 году, действуя по найму за вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США, Ковальчук закрепил на автомобиле соучредителя популярного в те годы ночного заведения "Наутилус" самодельное взрывное устройство. В результате взрыва владелец автомобиля погиб.
В 2002 году, действуя по найму за обещание включения в состав учредителей сети кинотеатров, 15 тысяч долларов США и автомобиль Lexus LX 470, обвиняемый закрепил самодельное взрывное устройство в подъезде дома 26 на проспекте Острякова во Владивостоке, которое активировал, когда в подъезд вошел соучредитель компании "New Wave Cinema".
В 2005 году в ходе очередного передела сфер влияния он с сообщниками похитили представителя другой преступной группы возле дома на ул. Ильичева во Владивостоке. Мужчину отвезли в гаражный бокс, а затем там убили.
Уголовное дело направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:36 30 Июня Администрация города не отказывается от планов по созданию зоны отдыха в районе пересечения ул. Комсомольской и Н. Смирнова
17:36 30 Июня ВТБ выяснил, кто чаще оформляет ипотеку на частные дома
14:31 Вчера У берегов Камчатки на месте крушения МиГ-31 нашли раскрытые парашюты
17:32 30 Июня В Южно-Сахалинске состоялось заседание Советов по противодействию коррупции совместно с Благовещенском
11:41 8 Июня Сахалинский агропромышленный парк начнет работать в ноябре этого года
- 10:15 16 Июня ВТБ и «Открытие» создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
- 11:06 22 Июня Свежую рыбу 22 июня можно приобрести около ТЦ «Янтарь»
Выбор редакции
- 14:26 3 Июля Бережный подход: цветы с клумбы на ул. Ленина пересаживают на время ремонта улицы
- 12:25 3 Июля Ветераны настольного тенниса сразились на чемпионате Сахалинской области
- 09:06 3 Июля Сергей Надсадин поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД с профессиональным праздником
- 17:11 30 Июня «БеговелоБум» на Сахалине объединил около 60 юных дальневосточных спортсменов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?