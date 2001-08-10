На Сахалине автоинспекция остановила пьяного водителя, который, как выяснилось, ехал на угнанной машине
11:27, | Новости происшествий Сахалина и Курил
Сахалинец умыкнул у знакомый ювелирных украшений на 75 тысяч рублей и сдал их в ломбард за 28 тысяч
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 34-летней жительницы Новотроицкого. Женщина сообщила о том, что при неизвестных ей обстоятельствах у неё пропали золотые украшения на сумму 75 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили причастность к краже 31-летнего жителя села Взморье, ранее неоднократно судимого знакомого потерпевшей. Полицейские выяснили, что накануне кражи в гости к заявительнице заходил данный гражданин. Спустя некоторое время после его ухода женщина обнаружила пропажу украшений: кольца, цепочки, подвески, браслета и серёг, которые находились в шкатулке.
Как выяснилось, похищенное он сдал в ломбард, выручив около 28 тысяч рублей. Оперативники успели изъять у него 12 тысяч рублей, при нём же находилась залоговая квитанция из ломбарда. Золото также изъято и возвращено потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ (Основание задержания подозреваемого). Установлено, что фигурант находился в розыске на территории Долинского района.
Материал подготовлен на основе предварительных данных
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:36 30 Июня Администрация города не отказывается от планов по созданию зоны отдыха в районе пересечения ул. Комсомольской и Н. Смирнова
17:36 30 Июня ВТБ выяснил, кто чаще оформляет ипотеку на частные дома
14:31 Вчера У берегов Камчатки на месте крушения МиГ-31 нашли раскрытые парашюты
17:32 30 Июня В Южно-Сахалинске состоялось заседание Советов по противодействию коррупции совместно с Благовещенском
11:41 8 Июня Сахалинский агропромышленный парк начнет работать в ноябре этого года
- 10:15 16 Июня ВТБ и «Открытие» создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
- 11:06 22 Июня Свежую рыбу 22 июня можно приобрести около ТЦ «Янтарь»
Выбор редакции
- 14:26 3 Июля Бережный подход: цветы с клумбы на ул. Ленина пересаживают на время ремонта улицы
- 12:25 3 Июля Ветераны настольного тенниса сразились на чемпионате Сахалинской области
- 09:06 3 Июля Сергей Надсадин поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД с профессиональным праздником
- 17:11 30 Июня «БеговелоБум» на Сахалине объединил около 60 юных дальневосточных спортсменов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?