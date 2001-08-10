Сахалинец умыкнул у знакомый ювелирных украшений на 75 тысяч рублей и сдал их в ломбард за 28 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 34-летней жительницы Новотроицкого. Женщина сообщила о том, что при неизвестных ей обстоятельствах у неё пропали золотые украшения на сумму 75 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили причастность к краже 31-летнего жителя села Взморье, ранее неоднократно судимого знакомого потерпевшей. Полицейские выяснили, что накануне кражи в гости к заявительнице заходил данный гражданин. Спустя некоторое время после его ухода женщина обнаружила пропажу украшений: кольца, цепочки, подвески, браслета и серёг, которые находились в шкатулке.

Как выяснилось, похищенное он сдал в ломбард, выручив около 28 тысяч рублей. Оперативники успели изъять у него 12 тысяч рублей, при нём же находилась залоговая квитанция из ломбарда. Золото также изъято и возвращено потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ (Основание задержания подозреваемого). Установлено, что фигурант находился в розыске на территории Долинского района.

Материал подготовлен на основе предварительных данных