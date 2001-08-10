Сахалинский дантист-нелегал предстанет перед судом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следователями СЧ СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 44-летнего уроженца г. Чехова в осуществлении медицинской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Напомним, что на протяжении семи лет подпольный дантист заключал с пациентами договоры на протезирование зубов от имени сторонней организации, обладающей всеми необходимыми документами. Оплату клиенты осуществляли наличными либо перечисляли на банковские счета третьих лиц, чьими картами распоряжался сам фигурант. Для расширения криминального бизнеса и привлечения большего числа клиентов он нанял двух граждан в качестве зубных техников. Те, в свою очередь, не подозревали о нелегальном статусе стоматологии.
На первоначальном этапе расследования было установлено, что за весь период деятельности обвиняемый извлёк незаконный доход в размере свыше 9 млн рублей, однако в дальнейшем следователи выяснили, что его преступный заработок составил более 29 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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