Тихоокеанское
информационное агентство
7 Июля 2023
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10:28, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Площадь лесных пожаров на Камчатке за сутки выросла на 104 гектара

Площадь лесных пожаров на Камчатке за сутки выросла на 104 гектара

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке никак не могут потушить пять лесных пожаров, действующих в разных районах края, сообщает телекомпании "41 Регион". В экстренных службах региона заявили, что сейчас общая площадь пожаров составляет почти 7 тыс. гектаров, увеличившись за сутки на 104 гектара.

Два пожара действуют в Быстринском района на расстоянии 17 и 26 км от Эссо. В этом населенном пункте специалисты уже выявили превышение загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и рекомендовали жителям пользоваться медицинскими масками.

Еще три пожара действуют в Пенжинском районе края. На тушении всех возгораний задействованы десятки пожарных и техника, в том числе вертолеты с водосливными устройствами.

Всего с начала пожароопасного периода 2023 года на территории Камчатского края возникли 14 очагов природных пожаров на общей площади 12895 гектара.

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