Площадь лесных пожаров на Камчатке за сутки выросла на 104 гектара

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке никак не могут потушить пять лесных пожаров, действующих в разных районах края, сообщает телекомпании "41 Регион". В экстренных службах региона заявили, что сейчас общая площадь пожаров составляет почти 7 тыс. гектаров, увеличившись за сутки на 104 гектара.

Два пожара действуют в Быстринском района на расстоянии 17 и 26 км от Эссо. В этом населенном пункте специалисты уже выявили превышение загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и рекомендовали жителям пользоваться медицинскими масками.

Еще три пожара действуют в Пенжинском районе края. На тушении всех возгораний задействованы десятки пожарных и техника, в том числе вертолеты с водосливными устройствами.

Всего с начала пожароопасного периода 2023 года на территории Камчатского края возникли 14 очагов природных пожаров на общей площади 12895 гектара.