На Сахалине автоинспекция остановила пьяного водителя, который, как выяснилось, ехал на угнанной машине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками ОМВД России по Углегорскому городскому округу в районе улицы Ленина пгт. Шахтерска был остановлен автомобиль для проверки документов. В ходе проведения осмотра сотрудники заметили у водителя признаки алкогольного опьянения, а какие-либо документы гражданин предъявить не смог. 36-летний мужчина был отстранен от управления и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Как было установлено, последний ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, при этом гражданин никогда не имел водительского удостоверения.
Когда правоохранители стали выяснять, кому принадлежит автомобиль и на каком основании он находится в его распоряжении, то выяснилось, что машина угнана. Фигурант накануне находился в гостях в пгт. Шахтерске, где распивал спиртные напитки в компании знакомого, и когда последний уснул, он взял ключи от его транспортного средства и поехал кататься.
Отделением дознания по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) возбуждено уголовное дело.
За совершение административного правонарушения по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ в отношении гражданина избрана судом мера административного наказания в виде административного ареста.
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