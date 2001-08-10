Тихоокеанское
информационное агентство
7 Июля 2023
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На Сахалине автоинспекция остановила пьяного водителя, который, как выяснилось, ехал на угнанной машине
09:39, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине автоинспекция остановила пьяного водителя, который, как выяснилось, ехал на угнанной машине

На Сахалине автоинспекция остановила пьяного водителя, который, как выяснилось, ехал на угнанной машине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками ОМВД России по Углегорскому городскому округу в районе улицы Ленина пгт. Шахтерска был остановлен автомобиль для проверки документов. В ходе проведения осмотра сотрудники заметили у водителя признаки алкогольного опьянения, а какие-либо документы гражданин предъявить не смог. 36-летний мужчина был отстранен от управления и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как было установлено, последний ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, при этом гражданин никогда не имел водительского удостоверения.

Когда правоохранители стали выяснять, кому принадлежит автомобиль и на каком основании он находится в его распоряжении, то выяснилось, что машина угнана. Фигурант накануне находился в гостях в пгт. Шахтерске, где распивал спиртные напитки в компании знакомого, и когда последний уснул, он взял ключи от его транспортного средства и поехал кататься.

Отделением дознания по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) возбуждено уголовное дело.

За совершение административного правонарушения по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ в отношении гражданина избрана судом мера административного наказания в виде административного ареста.

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