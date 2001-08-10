В Поронайске потушили гараж

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 июля в 16.46 в диспетчерскую Поронайского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на улице 40 лет ВЛКСМ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 16.52. К этому моменту наблюдался огонь внутри кооперативного гаража, произошло короткое замыкание электропроводки. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Пожар локализовали 16.56, а в 17.25 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.