Приморец убил двух человек и сжег автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Суд рассмотрит уголовные дела в отношении уроженца пгт. Лучегорска Пожарского района, обвиняемого в убийстве двух человек и умышленном уничтожении чужого имущество, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Мужчине 1981 г.р. предъявлено обвинение в том, что в апреле 2013 года около ночного заведения он нанес мужчине множественные удары туристическим ножом по телу. От полученных травм потерпевший скончался.

После преступления фигурант длительное время скрывался, поддерживая связь с бывшей супругой. Однако из-за того, что мужчине не понравился образ жизни экс-жены и ее подходы к воспитанию совместных детей, он был вынужден вернуться в пгт. Лучегорск.

В феврале 2018 года приморец встретился с женщиной и поехал с ней в безлюдное место. В автомобиле мужчина избил, а затем зарезал пострадавшую. Тело убитой он спрятал в кустах у водоема.

Для того, чтобы скрыть преступление он сжег автомобиль. Оказалось, что транспортное средство принадлежало знакомому злоумышленника. Причиненный ущерб был оценен на сумму более 350 тысяч рублей.

Кроме того, в 2022 году фигурант осужден за серию преступлений, в том числе двойное убийство, совершенные на территории Амурской области. Суд приговорил мужчину к 25 годам 6 месяцам лишения свободы.

Уголовное дело по обвинению в совершении преступлений, совершенных в Приморье, направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.