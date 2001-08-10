Приморец убил двух человек и сжег автомобиль
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Суд рассмотрит уголовные дела в отношении уроженца пгт. Лучегорска Пожарского района, обвиняемого в убийстве двух человек и умышленном уничтожении чужого имущество, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Мужчине 1981 г.р. предъявлено обвинение в том, что в апреле 2013 года около ночного заведения он нанес мужчине множественные удары туристическим ножом по телу. От полученных травм потерпевший скончался.
После преступления фигурант длительное время скрывался, поддерживая связь с бывшей супругой. Однако из-за того, что мужчине не понравился образ жизни экс-жены и ее подходы к воспитанию совместных детей, он был вынужден вернуться в пгт. Лучегорск.
В феврале 2018 года приморец встретился с женщиной и поехал с ней в безлюдное место. В автомобиле мужчина избил, а затем зарезал пострадавшую. Тело убитой он спрятал в кустах у водоема.
Для того, чтобы скрыть преступление он сжег автомобиль. Оказалось, что транспортное средство принадлежало знакомому злоумышленника. Причиненный ущерб был оценен на сумму более 350 тысяч рублей.
Кроме того, в 2022 году фигурант осужден за серию преступлений, в том числе двойное убийство, совершенные на территории Амурской области. Суд приговорил мужчину к 25 годам 6 месяцам лишения свободы.
Уголовное дело по обвинению в совершении преступлений, совершенных в Приморье, направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.
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