Сахалинка украла у знакомого почти 2 миллиона, деньги потратила на брендовые телефоны и раздавала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 28-летнего местного жителя о том, что у него с банковского счета при неизвестных обстоятельствах пропало около 1,9 миллиона рублей. Ранее ему на счет поступила социальная выплата, а спустя время он не досчитался крупной суммы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Пропаже предшествовало то, что накануне потерпевший в малознакомой компании проводил время в бане, где распивал спиртные напитки. Когда заявитель закрывал счет, его знакомая запомнила пароль от карты, чем позже и воспользовалась.

Как установили сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, когда заявитель уснул, девушка взяла его карту, с которой сразу же отправилась к банкомату. Там она перевела часть средств на свой счет, а часть – обналичила. 21-летняя фигурантка сразу же приобрела два брендовых телефона последней модели, а наличные деньги раздавала присутствующим и тратила по своему усмотрению. Сотрудники полиции изобличили её в хищении, большая часть средств была у неё изъята.

По факту кражи в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.