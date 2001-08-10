Тихоокеанское
информационное агентство
6 Июля 2023
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Доморощенный "агроном" из Синегорска вырастил почти 1000 кустов конопли
14:59, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Доморощенный "агроном" из Синегорска вырастил почти 1000 кустов конопли

Доморощенный

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области была получена оперативно значимая информация о том, что один 50-летний местный житель занимается незаконным культивированием запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проверки оперативной информации установлено, что мужчина приобрел семена растений рода конопля для дальнейшего выращивания без цели сбыта. Затем в июне в своих хозяйственных постройках он совершил посев семян наркотикосодержащего растения, которым обеспечил условия для выращивания, и культивировал их для личного дальнейшего потребления.

3 июля в селе Синегорск сотрудниками УКОН в результате обследования территории частного дома и находящихся там строений были обнаружены и изъяты наркотикосодержащие растения рода конопля в количестве 960 штук, что образует особо крупный размер. Общая масса изъятых наркотикосодержащих растений составила 90,7 грамм.

Кроме того, изъяты части растений рода конопля, содержащие наркотическое средство массой 84,9 грамма; смесь измельчённых частей табака и наркотического средства гашишного масла, массой 0,60 грамм, часть которой хранил дома, часть - при себе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры в особо крупном размере). В отношении гражданина, ранее судимого за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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