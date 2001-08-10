Доморощенный

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области была получена оперативно значимая информация о том, что один 50-летний местный житель занимается незаконным культивированием запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проверки оперативной информации установлено, что мужчина приобрел семена растений рода конопля для дальнейшего выращивания без цели сбыта. Затем в июне в своих хозяйственных постройках он совершил посев семян наркотикосодержащего растения, которым обеспечил условия для выращивания, и культивировал их для личного дальнейшего потребления.

3 июля в селе Синегорск сотрудниками УКОН в результате обследования территории частного дома и находящихся там строений были обнаружены и изъяты наркотикосодержащие растения рода конопля в количестве 960 штук, что образует особо крупный размер. Общая масса изъятых наркотикосодержащих растений составила 90,7 грамм.

Кроме того, изъяты части растений рода конопля, содержащие наркотическое средство массой 84,9 грамма; смесь измельчённых частей табака и наркотического средства гашишного масла, массой 0,60 грамм, часть которой хранил дома, часть - при себе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры в особо крупном размере). В отношении гражданина, ранее судимого за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.