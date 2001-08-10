У берегов Камчатки на месте крушения МиГ-31 нашли раскрытые парашюты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Источник в структурах Минобороны РФ сообщил, что в предполагаемом месте крушения МиГ-31 у берегов Камчатки обнаружены раскрытые парашюты. Они, вероятно, принадлежали пилотам истребителя, пишет ИА "Кам 24".

В ночь на 5 июля стало известно, что в акватории Авачинского залива потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31. Он выполнял тренировочный полет без боекомплекта. Силы Тихоокеанского флота начали поисково-спасательную операцию.

По данным ИА "Кам 24", накануне в предполагаемом месте крушения самолета было обнаружено масляное пятно. Сегодня источник информагентства сообщил, что в акватории нашли раскрытые парашюты, которые предположительно использовали пилоты истребителя. Поиски двух членов экипажа продолжаются. Их осложняет волнение в Авачинском заливе, а также то, что истребитель упал в воду далеко от берега.

Экипаж МиГ-31 состоял из двух человек, старшему из пилотов 42 года.