В Анивском районе выявлено загрязнение отходами производства крупного участка земель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В начале июня при проведении выездного обследования инспектором отдела земельного надзора Приморского межрегионального управления Россельхознадзора на участке земель сельхозназначения площадью 91,1 га, расположенного недалеко от села Огоньки Анивского района Сахалинской области, было выявлено загрязнение отходами производства, рассказали ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В частности, в ходе осмотра участка установлено, что на площади 0,2 га сделана насыпь из древесного лома высотой до 2 метров.

Законодательством определена обязанность землепользователей, как собственников, так и арендаторов, защищать земли от загрязнения отходами производства и бытовыми отходами.

30 июня по факту нарушения земельного законодательства землепользователю - ООО "Крестьянское хозяйство Огоньки" - Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора объявлено предостережение. Обществу предложено в срок до 15 октября устранить выявленные нарушения.

Устранение нарушения находится на контроле управления Россельхознадзора.